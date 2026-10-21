“Todo listo…”: revelan que este sería el primer fichaje de Junior para la temporada 2027

Un volante mundialista sería el primer fichaje de Junior de Barranquilla para la siguiente temporada.

Junior de Barranquilla ya piensa en 2027 y en volver a dominar el fútbol colombiano como lo hizo a finales de 2025 y mediados de 2026. El ‘Tiburón’ ya está activo en el mercado de fichajes y ahora buscaría definitivamente a este jugador.

Revelan desde Ecuador que Junior de Barranquilla mantiene negociaciones muy avanzadas para quedarse con Carlos Gruezo. El volante ecuatoriano sonó en las últimas horas para Universitario de Deportes, pero en Colombia parece que estará su destino.

De acuerdo a la revelación de Stalin Cobeña, Junior estaría negociando ya presencialmente con Carlos Gruezo. Al ecuatoriano se lo vio en Colombia en los últimos días y ahora podría aprovechar su presencia para ya cerrar este fichaje para 2027.

Gruezo está libre en el mercado de pases, puesto que, el ecuatoriano terminó su contrato con Santos Laguna y es por eso que ningún equipo deberá negociar su cuota de fichaje. Solo hay que buscar un acuerdo entre el jugador y el club en tema salarial.

Carlos Gruezo está libre en el mercado de fichajes. (Foto: GettyImages)

Junior también está interesado en otro jugador que brilló en Ecuador en los últimos años, José Contreras. El arquero venezolano dejaría Barcelona SC y son horas determinantes para decidir su futuro en la siguiente temporada. El ‘Tiburón’ lo quiere fichar.

Publicidad

Los números de Carlos Gruezo en esta temporada

En la última temporada, entre apertura y clausura, Carlos Gruezo jugó con Santos Laguna un total de 16 encuentros entre todas las competencias. Marcó 1 gol y no dio asistencias. Su contrato terminó justamente por el bajo nivel del futbolista ecuatoriano.

Encuesta¿Debe Junior fichar a Carlos Gruezo? ¿Debe Junior fichar a Carlos Gruezo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: