Tras los malos resultados en los últimos partidos: Millonarios tomó esta decisión con Alberto Gamero

Millonarios ya tiene una decisión con el futuro de Alberto Gamero, tras los malos resultados.

Alberto Gamero llegó a Millonarios para mejorar al equipo en este semestre y llevarlo a la victoria. Sin embargo, los buenos resultados le viene siendo esquivos al DT con el ‘Embajador’. El último fue un empate muy polémico contra Once Caldas.

En medio de todos estos malos resultados y la crisis que está viviendo Millonarios, el club decidió que Alberto Gamero se quede. Por lo cual, el entrenador se quedará en esta temporada y se le daría la oportunidad de armar su equipo en 2027.

Hay que recordar que cuando Alberto Gamero llegó a Millonarios, al entrenador le tocó dirigir el equipo que había armado Fabián Bustos. Ahora, el entrenador todavía no puede armar una plantilla a su gusto. El único fichaje fue Juan Guillermo Cuadrado con él como DT.

Gamero tiene contrato con Millonarios hasta la temporada 2027. Además, Millonarios ya en esta temporada decidió despedir a dos entrenadores como Hernán Torres y Fabián Bustos. Por lo cual, el club no se quiere adelantar con Gamero.

Gamero se quedaría en Millonarios. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas son claves para que Millonarios encuentre la regularidad necesaria que le permita competir en el tramo final de la temporada. Por lo cual, Gamero todavía tendrá más partidos para seguir trabajando en el club.

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Los números de Alberto Gamero ahora con Millonarios

En este segundo ciclo con Millonarios, Alberto Gamero ha dirigido un total de 10 partidos entre todas las competencias. Ganó 3 partidos, empató 6 y terminó perdiendo 1 partido. Aunque solo ha perdido 1 partido, ha empatado demasiado y eso lo complica.

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