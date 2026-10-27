¡Última hora! Otro gigante de Colombia quiere a Franco Fagúndez y sacarlo de Santa Fe

El nuevo equipo interesado en el fichaje de Franco Fagúndez, que lo podría dejar fuera de Santa Fe.

Franco Fagúndez es uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano en esta temporada. El futbolista tiene a Santa Fe trabajando en su renovación de contrato, pero ahora reportan que otros grandes equipos de Colombia también ven con buenos ojos su fichaje.

El jugador uruguayo no pertenece a Santa Fe, solo está a préstamo en Colombia. Por lo cual, su contrato está en poder de Santos Laguna que aún tiene que recibir ofertas para venderlo. Una es de Santa Fe, pero otros grandes de Colombia podrían meterse en la negociación.

De acuerdo a la revelación de Sebastián Bejarano, otro de los grandes del fútbol colombiano, entre Atlético Nacional, Millonarios y América, está tanteando el mercado por Fagúndez. La prioridad del jugador es quedarse en Colombia y ahí Santa Fe pica en punta.

Sin embargo, la última palabra estará en el equipo que ponga mayor dinero para convencer a Santos Laguna. El jugador no quiere renovar con el equipo mexicano, por lo cual, según detalla Bejarano, un nuevo préstamo no es viable. Se debe dar la venta definitiva ya.

Fagúndez brilla en Santa Fe. (Foto: GettyImages)

Fagúndez lleva una muy buena temporada en Santa Fe y son todos estos grandes rendimientos que ahora ponen a los equipos más importantes de Colombia interesados en su fichaje. El volante uruguayo también ha mostrado una gran fortaleza física, al casi no lesionarse.

Publicidad

Los números de Franco Fagúndez en esta temporada con Santa Fe

En esta temporada con los colores de Santa Fe, Fagúndez jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 14 goles y dio 5 asistencias. Lleva en cancha casi 2.000 minutos, siendo una alternativa constante y referente del once inicial.

Encuesta¿Qué debería hacer Fagúndez? ¿Qué debería hacer Fagúndez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: