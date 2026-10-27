Millonarios se quedaría con este jugador para la siguiente temporada. Ya el equipo 'Embajador' ya piensa en el siguiente curso.

Millonarios sigue pensando en la temporada 2027, aunque sus objetivos apuntan todavía a 2026. El club ya sabe que se quedará con un jugador en el próximo curso, por lo cual, este sería su primer refuerzo pensando en lo que se puede hacer en el siguiente año.

De acuerdo a la información de Alexis Rodríguez y Win Sports, Juan José Ramírez regresará a Millonarios para la siguiente temporada. El volante colombiano estaba a préstamo en Llaneros, sin embargo, su contrato termina en este final de 2026 y por ende tiene que volver.

Por lo cual, Juan José Ramírez se convierte en el primer refuerzo de Millonarios para la siguiente temporada. La jugada aquí le salió de 10 al equipo ‘Embajador’, puesto que, el club decidió prestarlo para que busque regularidad deportiva y es algo que encontró.

Ahora todo depende si en 2027, Alberto Gamero decide que el jugador se quede en su plantilla. Juan José Ramírez podría darle variantes en la mitad de la cancha a Millos, pero también está en el club la decisión de si no buscan otro fichaje en el extranjero.

Juan José Ramírez volverá en enero a Millonarios. (Foto: Captura de pantalla)

Millonarios no tuvo el 2026 esperado, puesto que, el club cambió de entrenadores en dos ocasiones, se quedó eliminado de la Copa Sudamericana y ahora mismo es poco probable que pelee por el campeonato. De ahí que, también se ve con otros ojos a la temporada 2027.

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Los números de Juan José Ramírez en Llaneros

En esta temporada con los colores de Llaneros, Juan José Ramírez ha jugado un total de 33 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y ha dado 5 asistencias. Suma en cancha más de 1.500 minutos.

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