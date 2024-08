Moisés Caicedo recibió una dura entrada en la Premier League. y hay nerviosismo sobre si estará o no disponible en la Selección de Ecuador.

Los hinchas de la Selección de Ecuador tuvieron un susto fuerte cuando vieron como Moisés Caicedo salió con molestias en el partido entre el Chelsea y el Wolverhampton tras una fuerte falta. Desde Inglaterra dan novedades sobre el estado del tricolor con miras a Eliminatorias.

Desde la FEF confirman que no han recibido ningún informe sobre una posible lesión del volante central ecuatoriano, sumado a que Moisés Caicedo entrena con normalidad con el Chelsea, queda descartado una lesión. El golpe que había recibido el ecuatoriano fue a nivel del tobillo y pantorrilla.

Si no hay lesión, seguramente Moisés Caicedo estará convocado para enfrentar a Brasil y Perú por la siguiente doble fecha de Eliminatorias. El ex Brighton es uno de los fijos en el once de la Selección de Ecuador desde hace tres años.

Se espera que la lista de convocados de la Selección de Ecuador salga el viernes 30 de agosto. Moisés Caicedo viene con pleno de titularidad en todos los partidos oficiales del Chelsea.

Estos serían los convocados de la Selección de Ecuador para enfrentar a Brasil y Perú

Los bloqueados según el periodista de Marca 90 serían: Alexander Domínguez, Pedro Ortíz, Hernán Galíndez; Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Joel Ordóñez, Angelo Preciado, Pervis Estupiñán, Layan Loor; Moisés Caicedo, Kendry Páez, Alan Franco, Jhegson Méndez, José Cifuentes, Joao Ortiz; Jeremy Sarmiento, Alan Minda, John Yeboah, Anderson Julio, Janner Corozo, Pedro Vite; Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Ronnie Carrillo.

El salario que ofrece la Selección de Ecuador

Los 2.4 millones de dólares que recibía Félix Sánchez Bas en Ecuador lo ponen como el cuarto mejor pagado de las Eliminatorias CONMEBOL. Se conoce que la oferta de salario es la misma para el nuevo DT, Sebastián Beccacece.