Barcelona SC confirmó como su nuevo fichaje para esta temporada a Dixon Arroyo, quien llega para ganarse un lugar en la mitad de la cancha amarilla. El volante ecuatoriano destacó en Emelec y en el Inter Miami en los últimos años, pero ahora firma con el ‘Ídolo’ para esta nueva temporada. Con esta llegada se anticiparía la salida de Bruno Piñatares.

Ante esta nueva llegada, Barcelona SC tiene a 5 volantes en la misma posición, por lo cual, el equipo amarillo, según informó José Alberto Molestina en De Una estaría buscando la salida de Bruno Piñatares, histórico volante que lleva en el ‘Ídolo’ desde 2020.

Bruno Piñatares ya venía perdiendo protagonismo en Barcelona SC, puesto que, el último año se vio relegado al banco de suplentes y pasó a ser la cuarta opción para Diego López, que cuenta en primer lugar con Leonai Souza y Jesús Trindade, mientras que desde el banco de suplentes venía Fernando Gaibor y ahora se suma Dixon Arroyo.

Con estos nuevos nombres a Bruno Piñatares ya no le queda espacio para disputar un lugar en el once titular de Barcelona SC. El uruguayo nunca terminó de ganarse a la hinchada y ya muchos pedían que no siga en el club para este nuevo curso.

Piñatares tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de este 2024, sin embargo, no se descarta que el jugador llegue a un acuerdo con el equipo amarillo y se firme una rescisión de contrato. No obstante, la primera opción sería una venta o un préstamo donde el club que lo firme se haga cargo del salario del jugador.

¿Cómo fue la temporada 2023 de Bruno Piñatares con Barcelona SC?

Barcelona SC tuvo un 2023 lleno de solidez en la mita de la cancha, en el primer semestre Souza y Gaibor llevaron las riendas del equipo, mientras que para el segundo semestre de la temporada fueron Trindade y Sousa/Gaibor los que fueron titulares. Piñatares apenas sumó presencias en 24 partidos entre todas las competencias y no anotó ni asistió en todo el 2023, además su última titularidad fue en agosto de 2023.

Bruno Piñatares es un histórico de Barcelona SC

La salida de Bruno Piñatares sería una de las más importantes de los amarillos en los últimos año, pese a que la hinchada casi siempre lo criticó, el uruguayo se marcharía tras ser campeón en 2020, semifinalista de Libertadores en 2021 y Subcampeón de la LigaPro en 2022. El futbolista previamente había sido campeón con Delfín ante Liga de Quito en el 2019.

¿Qué jugadores ha fichado Barcelona SC en este 2024?

Para esta nueva temporada en la LigaPro, Barcelona SC ha fichado a varios jugadores, sobre todo para su zona defensiva, aún restan los anuncios para la ofensiva amarilla. Anibal Chalá, William Vargas, Matías Suárez, Alex Rangel, Franklin Guerra y Dixon Arroyo.