Ariel Holan ha sido noticia en Barcelona SC en estas últimas semanas por los cambios deportivos que quiere meter en el equipo, pero este martes es protagonista de otro tema. El DT argentino estaría en planes de un gigante de América y podría dejar Barcelona SC.

Según el periodista Carlos Víctor Morales, Ariel Holan está entre los opcionados para dirigir Boca Juniors de cara a lo que resta de temporada. El xeneize terminó el contrato con Diego Martínez y nuevamente la directiva encabezada por Juan Román Riquelme busca entrenador.

Ariel Holan tomó las riendas del club esta temporada y muchas de las decisiones que ha tomado están pensadas para el 2025 por lo que su salida sería abrupta. En Argentina ya tuvo experiencia dirigiendo a Independiente de Avellaneda, siendo campeón de la Copa Sudamericana 2017.

No es el único nombre que maneja Boca Juniors para su nuevo entrenador, otras opciones con pasado en el fútbol ecuatoriano son: Gustavo Quinteros ex Emelec y Luis Zubeldía ex Liga de Quito. El contrato que le ofrece Boca es de más de 1 millón de dólares al año.

Ariel Holan firmó hace pocos meses en Barcelona SC

Las polémicas decisiones de Ariel Holan en Barcelona

Ariel Holan fue el que marginó a Damián Díaz del once de Barcelona así como hizo lo propio con el arquero Javier Burrai y el volante Leonai Souza. Se espera una limpia para el 2025.

Los refuerzos de Barcelona SC para la segunda etapa 2024

Eduard Bello se sumaría así a Octavio Rivero y Byron Castillo como los nuevos refuerzos de Barcelona para la segunda etapa. Los amarillos juegan Copa Sudamericana y LigaPro.