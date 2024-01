Este lunes 1 de enero de 2024 se confirmó que el delantero ecuatoriano y ex jugador de Barcelona SC, Carlos Garcés, no continuará su carrera en Perú. El centro delantero ecuatoriano no continuará su carrera en Cienciano y pese al interés de Universitario en Perú, se mudó a otro país.

Carlos Garcés fue oficializado como nuevo jugador de The Strongest para la temporada 2024. El ex jugador de Barcelona SC venía teniendo un gran rendimiento en Perú con la camiseta de Cienciano, donde marcó 16 goles en 32 partidos, aunque en este segundo semestre su rendimiento bajó porque apenas anotó 5 tantos.

Aunque tenía la posibilidad de unirse a Universitario con Fabián Bustos en este 2024, Carlos Garcés prefirió darle otro salto a su carrera y mudarse a un equipo grande y protagonista en Bolivia. Hasta el momento no se ha revelado cuánto costó la transferencia del delantero ecuatoriano.

Antes de su experiencia por Perú, Carlos Garcés también jugó en varios equipos en Ecuador, donde su última experiencia fue en Barcelona SC, club con el cual llegó a las semifinales de la Copa Libertadores en el 2021. No obstante, en 2022 su nivel bajó y falló un penal que le terminó costando al ‘Ídolo’ entrar a un torneo internacional, y salió transferido.

Por otro lado, no solo Carlos Garcés se convirtió en el nuevo fichaje de The Strongest para la temporada 2024. Darío Aimar también fue anunciado como la flamante contratación de los amarillos para el siguiente año. El defensor tuvo un irregular en el 2023 en la LigaPro, donde visitó las camisetas de Aucas y Guayaquil City.

¿Por qué no quiso seguir en el fútbol de Perú?

En esta temporada, Carlos Garcés se convirtió en uno de los goleadores del fútbol peruano y una de las figuras del campeonato. Aunque fue relacionado para juntarse con Fabián Bustos en Universitario, el jugador eligió otro destino. Con el ‘Toro’ sacó su mejor rendimiento en el fútbol ecuatoriano, donde se coronó campeón de la LigaPro cuando ambos coincidieron en Delfín.

¿No quiso regresar a Ecuador?

En Ecuador, Carlos Garcés ha vestido los colores de equipos como Barcelona SC, Delfín y también Liga de Quito. Sin embargo, el delantero no fue relacionado con ningún equipo ecuatoriano para este 2024. Con The Strongest tendrá la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en el siguiente año.