Este miércoles 27 de diciembre de 2023 se informó que el volante ecuatoriano y ex jugador de Emelec, Joao Rojas, buscará equipo para el 2024. El jugador tricolor ya no entra en planes del Monterrey para el siguiente año y en el club le buscan acomodo en otro equipo.

El presidente de Monterrey, José Antonio Noriega, confirmó en rueda de prensa que Joao Rojas ya no forman parte del plantel para el 2024. “Se ha hablado con ellos y se les informó que la intención es que no sigan formando parte del plantel, por lo pronto estamos viendo las alternativas que ellos puedan tener e ir trabajando en consecuencia”, reveló el directivo.

Joao Rojas llegó al Monterrey a mediados de 2022 y apenas en su debut sufrió una fuerte lesión en el partido ante el América. El extremo tricolor se perdió toda la temporada de 2022 y apenas fue regresando a mediados de este 2023. El ex jugador de Emelec finalmente no pudo recuperar su regularidad y lugar en el once titular.

A sus 26 años, Joao Rojas aún mantiene contrato con Monterrey y se tendrá que buscar una salida para las próximas semanas. No se descarta una venta a otro club, aunque lo más probable es que el futbolista salga cedido a otra institución con alguna opción de compra.

Joao Rojas apenas pudo jugar en año y medio con el Monterrey un total de 29 partidos, la lesión en su rodilla y posteriores problemas musculares lo dejaron sin regularidad y espacio. En su paso por ‘Rayados’ apenas pudo anotar 2 goles y también dar dos asistencias.

¿Cuáles son las opciones para Joao Rojas en el futuro?

Desde hace varias semanas ya se informaba que Joao Rojas tenía muy complicado seguir en el Monterrey. El extremo tricolor también interesaría a un viejo conocido como Ismael Rescalvo, quien intentaría que su actual equipo, Mazatlán, busque una cesión para el 2024. Con el DT español fue con el que mejor rendimiento se le vio al ex jugador de Emelec.

“A Emelec no volvería”

Fue el mismo Joao Rojas quien aclaró hace varios días que a Emelec no volvería para el 2024. El extremo aclaró que el proyecto que le prometería el ‘Bombillo’ no lo convence, puesto que, en este 2023 apenas y pudo salvar la categoría. El ex jugador de la Selección de Ecuador se animó a decir que por otro lado, si firmaría con Barcelona SC. “Te doy un ejemplo, hoy vengo y tengo la posibilidad de ir a Barcelona SC y a Emelec, yo amo a Emelec, pero si viene el presidente de Emelec y te ofrece un proyecto que es un ‘desastre’ me voy a ir a Barcelona“, comentó Joao.

En las próximas semanas se aclararía el futuro de Joao Rojas para la temporada 2024, el interés del jugador pasaría por seguir en México o en el exterior. A sus 26 años apenas está viviendo su primera experiencia internacional, tras un largo paso en Ecuador con las camisetas de Aucas y Emelec.