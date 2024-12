A la larga lista de nombres que suenan para salir de Emelec para la siguiente temporada se suma el de Leonel Álvarez. El DT colombiano tiene contrato vigente pero tiene dos interesados en su país para el 2025.

Desde Colombia reportan que el Atlético Bucaramanga y el Águilas Doradas tiene en carpeta al DT de Emelec, quien tiene contrato hasta junio 2026 con los azules. La crisis del club lo empujaría a pensar en terminar su contrato con el equipo.

“Siempre y cuando el proyecto deportivo y la oferta económica sean acordes, a lo que yo quiero en ese orden, iría al Bucaramanga”, dijo en Radio Caracol de Colombia.

El Bucaramanga jugará la Copa Libertadores 2025 como campeón mientras que Emelec por segundo año consecutivo se queda fuera de torneos internacionales para el próximo año.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Los jugadores que también quieren dejar Emelec para el 2025

La lista completa de futbolistas que dejarían Emelec son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González.