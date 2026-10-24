El equipo de la LigaPro que se quiere quedar con el fichaje de Luca Klimowicz

Klimowicz no rindió en Emelec como se esperaba y ahora este equipo lo quiere fichar para 2027.

Luca Klimowicz llegó a Emelec en esta temporada como uno de los fichajes más interesantes para el ataque de un grande de la LigaPro. Sin embargo, el jugador argentino no pudo rendir como se esperaba. Ahora es suplente y su futuro es duda, aunque un equipo de de Ecuador lo quiere fichar.

De acuerdo a la información revelada en De Una, Emelec está interesado en quedarse con Luca Klimowicz para la siguiente temporada. No obstante, el ‘Bombillo’ tiene una gran complicación y son los términos del contrato del delantero.

El jugador llegó a préstamo en esta temporada y ahora mismo es muy complicado para el ‘Bombillo’ hacerse con una opción de compra, por el momento económico que viven. Por lo cual, la directiva estaría buscando un nuevo préstamo para el delantero.

Otra cesión sería complicada, puesto que, Klimowicz pertenece a Instituto y el equipo argentino ya complicó las negociaciones en este 2025 por ser un préstamo. En 2027, el ‘Bombillo’ deberá tener una larga negociación para quedarse con el jugador.

Luca Klimowicz perdió su puesto de titular en Emelec. (Foto: Imago)

Las siguientes semanas y el rendimiento de Luca Klimowicz en estos partidos será clave para determinar si el delantero se queda en el club azul o se regresa a Argentina. Asimismo, no es descartable que cualquier otro equipo de LigaPro vaya por él.

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Los números de Luca Klimowicz en Emelec

En esta temporada con Emelec, Klimowicz ya jugó un total de 32 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 2 asistencias. Suma en cancha, con el ‘Bombillo’, poco más de 1.900 minutos. No obstante, ahora viene siendo más suplente que titular.

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