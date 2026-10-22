Estudiantes es finalista de la Copa Libertadores y golpea a Liga de Quito en la clasificación al Mundial de Clubes

Estudiantes de la Plata complica a Liga de Quito para la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Este jueves 22 de octubre de 2026 se escribió otra página en la historia de la Copa Libertadores con la eliminación de Flamengo ante Estudiantes de la Plata en penales. El ‘Pincha’ medirá a Palmeiras, pero su clasificación fue un golpe para Liga de Quito.

El equipo ecuatoriano, ahora es superado, en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes de 2029. Los argentinos sumaron 1 punto por el empate, pero 3 por avanzar a la final. Así quedó la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones de clasificación al Mundial de Clubes

Así va la tabla de clasificación al Mundial de Clubes:

Palmeiras 82 puntos Flamengo 80 puntos (ya clasificado) Estudiantes 62 puntos Liga de Quito 61 puntos Independiente del Valle 43 puntos Racing 35 puntos

Al Mundial de Clubes clasifican los 4 campeones de las últimas ediciones y los dos mejores clasificados de la tabla general, es por eso que ahora esta ventaja de Estudiantes de la Plata duele tanto en el mundo Liga, que tendrá que centrarse en la LigaPro.

¡¡A BAILAR!! ¡¡NANDO MUSLERA ATAJÓ SU TERCER PENAL DE LA NOCHE, EN ESTE CASO A BRUNO HENRIQUE, Y METIÓ A ESTUDIANTES EN LA FINAL DE LA #Libertadores!! Mística Pincharrata en el mítico Maracaná…



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El puesto de Liga de Quito en la LigaPro

Ahora Liga de Quito está más que obligado a sumar puntos en la LigaPro para alcanzar el segundo lugar o quedarse como tercero para asegurar cupo a la siguiente Copa Libertadores. El ‘Rey’ no tiene segura su participación en esta edición del torneo.

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En síntesis: