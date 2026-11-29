Claudio Spinelli podría ser el gran regreso de la LigaPro 2027, tras un año irregular en el fútbol de Brasil.

El mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano 2027 se empieza a mover y entre los nombres que suenan, sorpresivamente está el de Claudio Spinelli. El ex goleador de Independiente del Valle podría regresar a LigaPro.

Según Vasco Noticias de Brasil, Claudio Spinelli podría ser nuevo refuerzo de Independiente del Valle para el 2027. El delantero argentino de 29 años vive un presente irregular en el fútbol brasileño.

Con apenas 7 goles marcados en el año, el club tampoco pondría muchas trabas para dejarlo salir. Claudio Spinelli tiene contrato vigente con Vasco Da Gama hasta diciembre 2028.

En su momento, Claudio Spinelli ya sonó para volver al fútbol ecuatoriano pero a Barcelona SC. Los ‘toreros’ encontraron imposible desde lo económico el regreso del jugador.

Antes de ir a Vasco Da Gama, otros importantes equipos como Independiente de Avellaneda, Universitario de Deportes, Estudiantes de La Plata entre otros también lo sondearon.

Las estadísticas de Claudio Spinelli en Independiente del Valle

En Independiente del Valle, Spinelli marcó 28 goles y dio 2 asistencias en 51 partidos. Fue campeón del torneo local y se fue a Brasil por 2.5 millones de dólares.

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