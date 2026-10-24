Kendry Páez no la pasa bien en Chelsea, su carrera en Europa está en la cuerda floja tras el informe del DT de Chelsea.

Kendry Páez no deja de recibir malas noticias en Chelsea y no dejan de salir detalles de lo mal que está su carrera en Europa. El jugador ecuatoriano perdió cualquier chance de jugar en el primer equipo y ahora salió un nuevo informe con el cual se lo deja muy mal parado.

Ahora se revela que el entrenador del Chelsea Sub-21, Harry Hudson, emitió un durísimo informe sobre Kendry Páez, con el cual, el ecuatoriano está prácticamente fuera del equipo inglés. Según detalla Mr.Off, hay inquietud por la poca adaptación del ecuatoriano y su bajo nivel competitivo.

Hay que recordar que Kendry Páez se fue a inicios de 2025 (interrumpiendo su temporada con IDV) para entrenar en Londres y adaptarse a Chelsea. Pero el ecuatoriano no se ha podido adaptar a toda Europa, porque también estuvo en Francia.

El bajo nivel competitivo de Kendry también viene desde que fue cedido a Estrasburgo en Francia, donde no pudo rendir como se esperaba y tuvieron que sacarlo de ahí para mandarlo en enero a River Plate. Por lo cual, el ecuatoriano tiene todas las puertas cerradas en los ‘Blues’.

Kendry Páez juega en el Sub-21 de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo la carrera de Kendry Páez entró en un espiral muy complicado de polémicas y poco juego. Por lo cual, el jugador ecuatoriano está más cerca de una salida definitiva que de un nuevo préstamo, que no le ha dado resultado en su carrera. A este informe hay que sumarle las polémicas por la vida fuera de la cancha de Páez

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Cuánto pagó Chelsea por fichar a Kendry Páez

Chelsea fue por Kendry Páez, cuando era la gran joya de Sudamérica en 2023 y sonaba para un gran número de equipos. En ese momento, los ‘Blues’ pagaron más de 20 millones de dólares por ese fichaje. Ahora el tricolor tiene un valor de mercado de 6 millones.

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