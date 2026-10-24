Villamil es uno de los mejores jugadores de Liga de Quito y ahora revelan que se podría marchar a este insólito destino.

Gabriel Villamil está completamente alejado del primer equipo de Liga de Quito y es que el volante boliviano perdió su lugar en el once titular con Gustavo Álvarez y por culpa de las lesiones. Por lo cual, el jugador se marchará para la siguiente temporada y hay un destino casi fijo para él.

El próximo equipo de Gabriel Villamil parece estar definitivamente en Bolivia. El volante boliviano parece que tiene fijo regresar a su país en el siguiente año. Primero se habló de la posibilidad de jugar para Bolívar, pero ahora mismo otro es el equipo que suena para él.

Según reveló Mr.OFF el nuevo equipo interesado en el fichaje de Gabriel Villamil es Always Ready. El equipo boliviano ve como bueno el fichaje del jugador de la selección y es un representable “salto de calidad” por el nivel que viene mostrando el jugador.

En Liga de Quito fueron los temas fuera de la cancha y las lesiones las que le hicieron perder regularidad. Además, el jugador no ha podido entrar en planes de Gustavo Álvarez y ahora mismo se ve poco probable que esto suceda en este tramo de campeonato.

Gabriel Villamil juega con la Selección Bolivia. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, la venta de Gabriel Villamil también representaría un importante ingreso para Liga de Quito. El volante tiene todavía un largo contrato con LDU, que hizo un importante esfuerzo para comprarlo. Su valor de mercado actualmente es de 1.2 millones.

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Las estadísticas de Gabriel Villamil en esta temporada

En esta temporada, Villamil apenas ha podido jugar con Liga de Quito un total de 25 partidos solo ha marcado 1 gol. Por otro lado, el jugador suma en cancha más de 1.400 minutos, pero no juega desde el mes de septiembre, cuando estuvo 45 minutos en cancha contra Mushuc Runa.

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