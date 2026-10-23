Revelan los motivos del Chelsea para querer sacar a Kendry Páez

El volante ecuatoriano Kendry Páez dejará el Chelsea y aunque todos apuntaban a motivos deportivos, hubo escándalos de indsciplina.

Chelsea habría tomado la decisión de desprenderse de Kendry Páez en el próximo mercado de fichajes, pese a que el ecuatoriano mantiene contrato con el club inglés. Aunque inicialmente se habló de motivos deportivos para buscarle otro equipo, ahora han surgido versiones que apuntan a problemas de comportamiento y adaptación.

Desde Inglaterra vuelven a señalar presuntos episodios de indisciplina del joven volante, relacionados con su falta de rigor en los entrenamientos, una vida nocturna cuestionada y las dificultades para adaptarse al ritmo del fútbol europeo.

Lamentablemente, este sería un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la conducta de Páez, quien ya habría recibido críticas similares durante sus etapas en River Plate de Argentina e Independiente del Valle, además de comentarios sobre su comportamiento cuando formaba parte de la Selección de Ecuador.

El club inglés adquirió al ecuatoriano por una cifra cercana a los 20 millones de euros, pero su valoración actual estaría por debajo de los 10 millones. Chelsea estaría dispuesto a dejarlo salir incluso si eso implica recuperar solo una parte de la inversión realizada.

Por ahora, Kendry Páez continúa vinculado al equipo Sub-21 de Chelsea, pese a que se habrían explorado alternativas para encontrarle un nuevo destino. Entre las opciones mencionadas figuraron clubes de Turquía, México, la segunda división de Inglaterra e incluso equipos de Ecuador.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene contrato con Chelsea, pero el club le buscará salida en enero, aún no está claro si será como préstamo o cómo una venta. El ecuatoriano tiene un futuro en Europa, pero todo parece indicar que finalmente no sería en Chelsea, salvo que cambien varias cosas.

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Kendry Páez dejó de ser convocado a la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen