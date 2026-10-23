Revelan los motivos del Chelsea para querer sacar a Kendry Páez

Chelsea habría tomado la decisión de desprenderse de Kendry Páez en el próximo mercado de fichajes, pese a que el ecuatoriano mantiene contrato con el club inglés. Aunque inicialmente se habló de motivos deportivos para buscarle otro equipo, ahora han surgido versiones que apuntan a problemas de comportamiento y adaptación.
Desde Inglaterra vuelven a señalar presuntos episodios de indisciplina del joven volante, relacionados con su falta de rigor en los entrenamientos, una vida nocturna cuestionada y las dificultades para adaptarse al ritmo del fútbol europeo.
Lamentablemente, este sería un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la conducta de Páez, quien ya habría recibido críticas similares durante sus etapas en River Plate de Argentina e Independiente del Valle, además de comentarios sobre su comportamiento cuando formaba parte de la Selección de Ecuador.
El club inglés adquirió al ecuatoriano por una cifra cercana a los 20 millones de euros, pero su valoración actual estaría por debajo de los 10 millones. Chelsea estaría dispuesto a dejarlo salir incluso si eso implica recuperar solo una parte de la inversión realizada.
Por ahora, Kendry Páez continúa vinculado al equipo Sub-21 de Chelsea, pese a que se habrían explorado alternativas para encontrarle un nuevo destino. Entre las opciones mencionadas figuraron clubes de Turquía, México, la segunda división de Inglaterra e incluso equipos de Ecuador.
El contrato de Kendry Páez con Chelsea
Kendry Páez tiene contrato con Chelsea, pero el club le buscará salida en enero, aún no está claro si será como préstamo o cómo una venta. El ecuatoriano tiene un futuro en Europa, pero todo parece indicar que finalmente no sería en Chelsea, salvo que cambien varias cosas.
Kendry Páez dejó de ser convocado a la Selección de Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- Incertidumbre en Londres por el desarrollo de la joya tricolor: La directiva del Chelsea habría empezado a evaluar seriamente el futuro de Kendry Páez, cuestionando si su progresión actual en Ecuador se ajusta al exigente proyecto que tienen diseñado para él.
- Preocupación por el rendimiento sostenido y la exposición mediática: Los reportes desde Inglaterra apuntan a que los recientes altibajos futbolísticos y el entorno extra-cancha del joven talento han encendido las alarmas en Stamford Bridge, obligando al club a replantear su integración inmediata al primer equipo.
- ¿Un desvío necesario antes de la Premier League? Ante este panorama, el conjunto londinense consideraría cederlo o buscarle un destino intermedio en Europa para garantizar su adaptación física, táctica y mental antes de asumir el peso de vestir la camiseta de los ‘Blues’.