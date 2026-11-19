Pizzini comenzó el año siendo de lo mejor de Emelec en esta temporada, y ahora todo cambió para 2027.

Esta temporada comenzó para Emelec con la gran novedad de tener a Francisco Pizzini como su nuevo 10 y siendo uno de los mejores jugadores de la LigaPro. Había muchas esperanzas en el ex jugador de Vélez Sarsfield, pero la realidad es que no terminó siendo lo que se esperó.

El jugador poco a poco empezó a bajar su nivel y a perder protagonismo, a tal punto que en este final de año, el volante ya era suplente en la mayoría de encuentros. Ante tal irregularidad, en Emelec tomaron una radical decisión para 2027.

De acuerdo a la información de Álvaro Riera, Emelec ya le comunicó al jugador y a su agencia que no continuará en el plantel para la temporada 2027. El club y el futbolista deberán llegar a un acuerdo financiero, porque todavía tendría contrato por 1 año más.

Pizzini se marcha dejando la sensación de su rendimiento y continuidad en Emelec pudo ser totalmente diferente. Sin embargo, no pasó así y ahora ambas partes toman rumbos diferentes. El futbolista podría volver a su país o incluso quedarse en Ecuador si le llegan propuestas.

Pizzini se marcha de Emelec. (Foto: Imago)

Emelec está notificando a varios jugadores que no seguirán en el plantel, puesto que, el ‘Bombillo’ quiere mejorar a nivel económico para 2027. Por otro lado, también se avisó que para el siguiente año al club llegarán más de 10 fichajes para el primer equipo.

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Los números de Francisco Pizzini en Emelec

En esta temporada con Emelec, Pizzini jugó un total de 30 partidos entre todas las competencias. El delantero no marcó goles y apenas dio 4 asistencias. Llegó a estar en cancha un total de 1.665 minutos.

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