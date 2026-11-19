En una noticia que sorprende a todos en el fútbol ecuatoriano, Jorge Célico se va de Libertad para la siguiente temporada.

Este jueves 19 de noviembre de 2027 el fútbol ecuatoriano se ve muy sorprendido después de que Jorge Célico se marche de Libertad. El entrenador llegó al equipo lojano en medio del cuadrangular final, pero logró el cupo a Copa Sudamericana.

Cuando todo parecía listo para que ambas partes prolonguen su sorpresiva unión en 2027, el DT se marcha del club. Aunque no se han revelado motivos oficiales, desde Loja confirman que la no continuidad del técnico responde a temas económicos.

Tal parece no hubo un arreglo acorde a lo que ambas partes querían y por eso Célico se marcha. Sorprende las decisiones de Libertad con sus entrenadores en el último tiempo. Puesto que, el club dejó marchar en este 2026 a 3 entrenadores diferentes.

Empezó el año con el ‘Pechón’ León, luego llegó Juan Pablo Buch y terminó el año con Jorge Célico. El entrenador deja clasificado al club a la Copa Sudamericana, a jugar el play-off, y ahora será otro entrenador el que llegue para dirigir ese partido.

Jorge Célico no es más el DT de Libertad. (Foto: Imago)

Libertad viene haciendo importantes campañas en la LigaPro en los últimos años, pero el club se muestra muy irregular a la hora de mantener a sus entrenadores o un proyecto. La dirigencia no duda en cambiar de técnico si el que está en el cargo se quiere marchar.

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Los números de Jorge Célico al frente de Libertad

Célico alcanzó a dirigir a Libertad en un total de 5 partidos entre todas las competencias, sumó 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Su equipo se metió como el mejor del cuadrangular final y esperará el sorteo CONMEBOL para saber quién será su rival para entrar a Copa Sudamericana en 2027.

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