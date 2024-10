Las malas noticias siguen en Emelec y parece que la crisis administrativa no tiene fin. Este miércoles trascendió que el club ha sufrido el embargo de varios bienes por deudas.

Mediante vía legal y por valores pendientes, el Banco del Pacífico ha procedido a retener y embargar cualquier ingreso o cobro de deuda a favor de Emelec, esto hasta la altísima cifra de 9.82 millones de dólares.

No es la única mala noticia de esta índole ya que ha dado la orden de embargar más de 700 bienes, entre los que están suites, palcos y estacionamientos del Estadio Capwell. Los documentos fueron dados a conocer por el periodista John Lester Idrovo.

Este nuevo golpe se da 24 horas después de conocer que por una demanda contra Carlos Villalba, Emelec no podrá fichar hasta enero de la temporada 2026. Entre lo positivo, la FEF devolverá los tres puntos que perdió por el trámite no realizado por el entorno de Christian Cruz, pese a que la deuda se honró a tiempo.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.