En su primer amistoso televisado, Emelec enfrentó a Delfín SC en el Estadio Banco del Austro George Capwell. Al final tras enredos en la programación y críticas por la organización, hubo partido y victoria del equipo guayaquileño.

El encuentro entre suplentes quedó con empate a 1-1 gol por bando, mientras que el de los estelaristas tuvo victoria del club de Hernán Torres por 2-0. En este compromiso destacaron dos nuevos refuerzos.

El primer partido tuvo un único gol al cobro de Maicón Solís. El ex El Nacional no desentonó y puso su primer gol con la camiseta de los azules y dejó buenas sensaciones sobre el césped.

El once de titulares fue alineado con: 12 P Ortiz , 14 R Caicedo , 27 F León (C) , 2 A Leguízamon , 20 J Rodríguez , 5 C Erbes , 8 M Meli , 11 R Rivero , 10 A Ricaurte , 19 J Ruiz , 17 J Ayovi

Al minuto 67′ un pase preciso de Andrés Ricaurte terminó en el área, ahí Facundo Castelli pivoteó el balón y apareció Aníbal Leguizamón. El central sigue repitiendo su costumbre de sumarse al ataque y con un fuerte remate puso el 1-0.

Sobre los 80′ llegaría el golazo de la jornada. Maicon Solís repitió minutos en cancha y tras una gran jugada por izquierda habilitó a Castelli. El argentino sacó a pasear a su marcador y con gran habilidad puso la segunda.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los torneos que jugará Emelec en el 2024

El 2023 de Emelec fue tan irregular que el club guayaquileño se quedó fuera de todo torneo internacional. Los azules jugarán la Copa Ecuador, Supercopa Ecuador y LigaPro.