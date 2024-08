Emelec no gana en esta segunda etapa y encima ha recibido una sanción de puntos por nuevo error administrativo.

Parece que todas las semanas habrá malas noticias para Emelec desde el punto de vista administrativo. Los azules han recibido una sanción que termina en resta de tres puntos que los sentirá en la segunda etapa y seguramente en la acumulada.

El no haber cancelado valores pendientes con Christian Cruz hasta las 18h00 del jueves le hizo valer una resta de tres puntos, o eso era lo que se creía en un principio. Luego trascendió que el error fue que ni el entorno del jugador ni Emelec notificaron a la FEF que los valores se habían cancelado en parte y el restante ya había en acuerdo.

Emelec emitió un comunicado rechazando la sanción de FEF asegurando que notificaron a las 17h07 que la deuda había sido saldada, sin embargo el correo había sido enviado a un colaborador que ya no formaba parte de la institución.

Mientras tanto la Ecuafútbol también asegura haber recibido el correo a las 19h27, pasada la hora máxima de espera. El club apelará esperando que le reviertan la sanción.

Con esto Emelec queda con -3 en la tabla de la segunda etapa y con 22 en la acumulada, alejándose de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores de América.

