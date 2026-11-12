Enner Valencia sacó campeón a Boca Juniors y ahora también le dieron este premio en Argentina

El nuevo premio que recibió Enner Valencia, tras anotar el histórico gol que salvó a Boca y lo hizo campeón de la tabla anual.

Enner Valencia no deja de recibir importantes premios por hacer campeón a Boca Juniors. El delantero ecuatoriano se llevó todo el reconocimiento de su club y compañeros, pero ahora otro premio también le fue entregado al jugador ecuatoriano.

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina confirmó que el jugador de la fecha 15 fue Enner Valencia. El delantero fue, sin duda, el jugador más importante de la jornada tras anotar el gol que los hizo campeones. Los ‘Xeneizes’ viven un gran momento de la temporada.

Por otro lado, este premio para Enner Valencia también llega en un momento muy dulce, donde incluso se está especulando que puede ser titular en la final de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, este fin de semana también se viene un reto muy importante para Enner Valencia, en la semifinal de la Copa Argentina. En este duelo ante Banfield, el tricolor podría salir como titular. Aunque todavía no es seguro que decisión tome el ‘Vasco’.

Enner Valencia el jugador de la fecha. (Foto: Captura de pantalla)

Enner llegó en medio de muchas polémicas a Argentina y en medio también de muchas dudas a jugar con los ‘Xeneizes’. Sin embargo, el tricolor se pudo recuperar de un muy mal Mundial y acabó dando la talla marcando ya 4 goles muy importantes.

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Las estadísticas de Enner Valencia en Boca

Con la camiseta de Boca Juniors, Enner Valencia jugó ya un total de 17 partidos y marcó 6 goles. Suma en cancha poco más de 500 minutos. Tiene contrato hasta finales de la temporada 2027, y gana con el club ‘Xeneize’ un sueldo cercano a los 1.2 millones.

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