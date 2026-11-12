Mientras en Huracán ganaba 350.000 dólares al año, este sería el sueldo que Emelec le pagaría a Hernán Galíndez

El sueldo que Emelec estaría en capacidad de pagarle a Hernán Galíndez, que deja Huracán.

Hernán Galíndez es un nombre que viene sonando muy fuerte para reforzar a Emelec como su nuevo arquero para la temporada 2027. Sin embargo, hay varios aspectos que hacen casi imposible su llegada, entre ellos, el tema económico y sueldo que tenía el portero.

De acuerdo a la información que trasciende desde Argentina, Hernán Galíndez tiene un salario cercano a los 350.000 dólares anuales en Huracán. Por lo cual, ganaría entre 28.000 y 30.000 dólares por mes en ‘El Globo’. De ahí que, a Emelec se le complica totalmente.

El sueldo que Emelec podría pagarle a Hernán Galíndez

Emelec es un equipo con una importante crisis financiera, que no genera importantes recursos al ni siquiera estar en copas internacionales. Por lo cual, en esta temporada el mejor pagado del club tenía un salario cercano a los 15 mil dólares por mes.

Incluso ya el directivo, Luis Miguel Escalada, comentó que Emelec tendrá 12 salidas en la temporada 2027, de jugadores que terminan contrato. Todo esto con la intención de aliviar la “carga salarial”. Por lo cual, no se ve al club haciendo una gran inversión por Galíndez.

Galíndez se marcharía de Huracán. (Foto: GettyImages)

Otros equipos de la LigaPro también buscan a Hernán Galíndez, clubes como Aucas y Universidad Católica lo quieren fichar. Y aunque tampoco le podrían pagar lo que gana en Huracán, son clubes con un mejor proyecto deportivo, algo que también pesa para la decisión del portero.

Publicidad

¿Hernán Galíndez se quiere retirar en Ecuador?

Hernán Galíndez está analizando seriamente la posibilidad de terminar su carrera en Ecuador. El portero ya tiene 39 años de edad y sabe que el final está cerca, incluso se reveló que la intención de volver a Ecuador es también para “guiar y entrenar” a futuros arqueros.

Encuesta¿Crees que Emelec se quedará con Hernán Galíndez? ¿Crees que Emelec se quedará con Hernán Galíndez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: