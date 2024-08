La Selección de Ecuador tiene por fin nuevo entrenador con la llegada de Sebastián Beccacece y con poco más de 30 días para su debut en Eliminatorias el argentino tiene que pensar en nombres que formarán parte de su proceso. Este sábado desde la prensa informan que podría darse el regreso de tres futbolistas a las convocatorias.

Estaban separados con Félix Sánchez Bas sin embargo el extremo ecuatoriano Gonzalo Plata y el defensor central Robert Arboleda podrían regresar a los llamados de la Tri si así el DT argentino lo considera.

Recordar que los dos futbolistas, que siempre han sido fijos en las convocatorias, se quedaron fuera de la Copa América 2024 debido a su reincidencia en casos de indisciplina. Trascendió que Félix Sánchez Bas no iba a contar con ellos mientras sea el DT de la Tri.

Otro que está en duda para el ciclo de Beccacece es Enner Valencia, el delantero se despidió de sus compañeros y de forma pública deslizo que no quiere regresar a la Tri luego del penal fallado vs. Argentina. La misión del ex Defensa y Justicia es hacer que el goleador reconsidere.

Gonzalo Plata, Selección de Ecuador 2024. Foto: IMAGO.

¿Quién es Sebastián Beccacece, el nuevo DT de Ecuador?

Sebastián Beccacece fue elegido como el nuevo DT de Ecuador, entre muchas otras opciones. El entrenador argentino de 43 años fue durante muchos años asistente técnico de Jorge Sampaoli con el cual estuvo en Ecuador, en Emelec, y en la Selección de Chile, siendo campeón de América, y también en la Selección de Argentina. Ha dirigido varios equipos en solitario como Universidad de Chile, Independiente, Defensa y Justicia, entre otros. Ganó 1 Recopa Sudamericana.

El salario que ofrece la Selección de Ecuador

Los 2.4 millones de dólares que recibía Félix Sánchez Bas en Ecuador lo ponen como el cuarto mejor pagado de las Eliminatorias CONMEBOL. Se conoce que la oferta de salario es la misma para el nuevo DT, Sebastián Beccacece.