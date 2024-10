Parecía que iba a ser buena noticia pero finalmente Emelec no le devolvieron los tres puntos en FEF pero aún le queda una medida.

Emelec ha caído a una espiral de malas noticias en estos días y en la noche de este miércoles se dio a conocer que la FEF no aceptó la apelación del club azul y queda ratificada su sanción de resta de 3 puntos. Los azules aún tienen medidas a tomar para intentar revertir esto.

Ante la negativa del Tribunal de Apelaciones de la FEF, Emelec tiene pensado ir al TAS según explicaron varios medios locales. Una vez notificado el club guayaquileño podrá presentar una defensa y comparecer ante el TAS.

Días atrás había trascendido que la FEF iba a devolverle los puntos a Emelec, lo que lo iba a catapultar cerca de puestos de Libertadores en la tabla acumulada, ahora se quedarán con 31 puntos.

Han sido dos días seguidos de malas noticias a Emelec, primero recibieron la sanción FIFA que les impedirá fichar hasta enero de la temporada 2026, lo que lo marginaría de la pelea por el campeonato por una temporada y media más.

José Pileggi – presidente de Emelec, es el más señalado como responsable.

Emelec sigue sumando problemas administrativos como las sanciones deportivas, las demandas de jugadores impagos y también salidas de futbolistas costosos en condiciones gratuitas.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.