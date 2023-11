La Inteligencia Artificial sigue dando mucho de que hablar y ahora se reveló cómo se verían los estadios de los equipos de la LigaPro, según los colores y diseños de los emblemas de los escudos de los clubes. Varios de estos reductos han sorprendido a los aficionados ecuatorianos y también se distancian mucho de la realidad.

En su cuenta Tik Tok, Damián Bermello compartió imágenes de cómo ve la inteligencia artificial a los estadios de los equipos de la LigaPro e incluso también uno para la Selección de Ecuador. Todos los diseños son futuristas y tienden a respetar los colores tradicionales de los equipos.

Uno de los que más ha gustado a los aficionados es el que ocuparía la Selección de Ecuador, algo que en la realidad no pasa, debido a que, el equipo nacional usa el estadio de Liga de Quito para hacer de local en las Eliminatorias y anteriormente jugaba en el Olímpico Atahualpa (la IA diseñó uno con estas características).

Por otro lado, un estadio que también ha llamado la atención es el de Barcelona SC. La IA diseñó un reducto con gradas de colores rojas, negras y amarillas, mientras que el exterior también tiene colores amarillos y negros, todos tradicionales del equipo amarillo.

La IA también diseñó lo que serían los estadios de Liga de Quito, Emelec e Independiente del Valle, campeones ecuatorianos que sí tienen su propio reducto, pero que los mismos se verían mucho mejor y más grandes según la Inteligencia Artificial.

El de Aucas fue el que más sorprendió a todos

Aucas también es uno de los pocos equipos ecuatorianos que puede contar con estadio propio. Los aficionados se mostraron muy sorprendidos en redes sociales con el diseño que la IA le armó al actual campeón del fútbol ecuatoriano, incluso superando al de equipos como Emelec o Barcelona SC.

También hay estadios para equipos que no tienen uno propio

La IA también diseñó estadios para equipos que en la actualidad no cuentan con un reducto propio como es el caso de Manta, Chacarita, 9 de Octubre, Orense, Técnico Universitario y El Nacional, de este último aún sorprende que en su rica historia no hayan podido aún tener un estadio propio

Diseños muy distantes de la realidad

Finalmente, los diseños de la IA distan mucho de la realidad de los equipos ecuatorianos. Puesto que, muchos no tienen su propio estadio, mientras que otros no los han podido ampliar a lo que propone la IA o diseñar de una manera particular por su ubicación actual, no obstante, no se descartan remodelaciones de este tipo en algún momento.