Fueron figuras en Emelec y se confirman sus salidas para el 2025

El cierre de temporada de Emelec termina teniendo las mismas constantes que todo el año, jugadores que se van y posibles reclamos legales. Este martes se conoce que dos figuras del club dejarán el equipo y además generarán una nueva demanda.

Según cuenta el periodista Álvaro Riera, Juan Pablo Ruiz Gómez y Facundo Castelli no seguirán en Emelec. Los argentinos regresarán a Estudiantes de Buenos Aires, club dueño de sus derechos deportivos.

El fin del préstamo no es la única mala noticia que dejan la salida de los dos titulares, si no que el equipo guayaquileño no pagó varias cuotas del préstamo por ambos futbolistas.

El equipo argentino pondrá su demanda el próximo año, una más que se suma a las nuevas que tienen por ejemplo de parte del ex entrenador Hernán Torres, DT colombiano que reclama 90 mil dólares.

Facundo Castelli – Emelec 2024. Foto: IMAGO.

Para alivio de los hinchas del club, la directiva de José Pileggi pondrá fin a su mandato en diciembre y convocará a elecciones. El empresario fue superado por la titánica labor en estos dos años marcados de demandas, no clasificaciones a torneos continentales y más.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.

El puesto de Emelec en esta segunda etapa

Tras su nueva derrota con Universidad Católica, Emelec es el penúltimo de la tabla de posiciones con 7 puntos en 11 partidos. Si no fuera por lo hecho en la primera etapa, ahora el club estaría peleando el descenso. No están clasificando a torneos internacionales.