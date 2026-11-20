Siguen dando detalles del malestar que tuvo Gonzalo Plata con Marcelo Gallardo y la posible decisión de la Selección de Ecuador.

La última jornada de la Selección de Ecuador tuvo como protagonismo el supuesto roce entre Gonzalo Plata y Marcelo Gallardo. Días después siguen dando detalles de lo ocurrido.

Óscar Portilla en El Canal del Fútbol adelantó que “Gonzalo Plata no sería convocado para la siguiente nómina de la Selección”. Así mismo dio detalles de qué ocurrió para que el jugador se molestara con el DT y pidiera su desconvocatoria.

“La versión que yo manejo, la que tengo datos y que no es confirmada pero tampoco ha sido negada por la FEF es que Gonzalo Plata llegó tarde luego del partido contra Costa Rica, por esto no fue incluido en el entrenamiento grupal el día siguiente y eso le molestó al jugador”, empezó.

Tras esto Gonzalo Plata habría pedido volver a su club, a lo que Marcelo Gallardo habría respondido que cuenta con el jugador, sin embargo Gonzalo Plata deseó regresar a Flamengo.

Hay tres versiones: Desde FEF emitieron el comunicado acusando motivos personales, mientras que luego Gonzalo Plata en Brasil a través de las redes de Flamengo declaró que quería volver por los objetivos del equipo, mientras que varios periodistas apuntan a indisciplina de Plata.

🇪🇨👀 ¡LO MÁS PROBABLE ES QUE NO SEA CONVOCADO LA PRÓXIMA VEZ!



🗣️ Óscar Portilla habla sobre la indisciplina de Gonzalo Plata en #LaTri y la posibilidad de que no sea llamado en la próxima convocatoria.#LoteriaNacional#FdeFutbolxECDF 📲 https://t.co/WkIpqvK1Zt pic.twitter.com/QlyINMKweV — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) November 20, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

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