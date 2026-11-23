Nuevo problema a la interna de la Selección de Ecuador que es revelado tras la fecha FIFA.

Nueva polémica se revela desde el vestuario de la Selección de Ecuador, y que enciende las alarmas. Aparentemente, a Marcelo Gallardo un jugador le habría faltado el respeto no llegando a un horario consensuado entre todas las partes y eso no gustó al DT.

De acuerdo a la revelación Reinaldo Romero, tras el partido ante Costa Rica, a los jugadores de la Selección de Ecuador se les dio permiso al día siguiente para llegar hasta las 20H30, sin embargo, hubo uno que llegó a las 22H30 y eso desató todo.

Según el comunicador a Gallardo no le gustó esta situación y el entrenador optó por decir “chao” al jugador que no cumplió con el horario. Este nuevo rumor y polémica no confirmó el nombre del jugador que le hizo este enojo al ‘Muñeco’ en la Selección de Ecuador.

Todos los rumores apuntan a que sería Gonzalo Plata, puesto que, el delantero fue el único jugador que abandonó la convocatoria por motivos personales. Mientras que, con otros jugadores no pasó esto porque ellos se lesionaron y por eso quedaron fuera de ‘La Tri’.

Gallardo dirige sus primeros partidos en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Hay muchos rumores sobre la relación entre Marcelo Gallardo y Gonzalo Plata en la Selección de Ecuador sobre lo que pasó en estos días. No hay nada confirmado, solo las palabras del DT que reconoció que él jugador le pidió permiso para irse con Flamengo.

Publicidad

“Quiero aclarar lo de Gonzalo Plata, él pidió volver antes a Brasil eso es todo, después el resto lo deja claro el comunicado“, comentó en esa rueda de prensa Marcelo Gallardo. Por lo cual, se espera que la FEF confirme en las siguientes semanas si estos rumores son o no ciertos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de marzo de 2027. Aquí, en estos amistosos, se determinará si Gonzalo Plata y Marcelo Gallardo no tienen problemas, todo depende de si el delantero es convocado o ya no es convocado con ‘La Tri’.

Encuesta¿Crees que hubo una polémica con Gonzalo Plata? ¿Crees que hubo una polémica con Gonzalo Plata? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Marcelo Gallardo habría separado a un jugador de la Selección de Ecuador tras llegar dos horas tarde.

habría separado a un jugador de la tras llegar dos horas tarde. Gonzalo Plata abandonó la convocatoria por motivos personales tras pedir permiso para volver con Flamengo .

abandonó la convocatoria por motivos personales tras pedir permiso para volver con . Marzo de 2027 jugará nuevamente la Selección de Ecuador sus próximos partidos amistosos.