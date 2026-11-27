La Selección de Ecuador piensa en un nuevo convocado para la siguiente fecha FIFA de marzo, uno que viene destacando en su club.

La Selección de Ecuador siguió dejando algunas dudas en la última fecha FIFA que acaba de jugarse y Marcelo Gallardo ya piensa en variantes. Uno de los destacados del exterior suena para ser convocado para la ‘Tri’.

Según Líbero de Perú, Erick Castillo está siendo seguido por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. El extremo ecuatoriano cerró la temporada regular siendo el goleador del torneo peruano.

Lleva dos temporadas siendo figura de Alianza Lima, su nombre ya suena para ir a clubes de Colombia, México y Estados Unidos y en marzo podría ser una de las alternativas el DT.

Erick Castillo no es ajeno a la Selección de Ecuador, fue convocado ya en el 2019 e incluso anotó un gol, sin embargo se cayó del proceso para Qatar 2022 y no fue parte del ciclo de Sebastián Beccacece.

En Ecuador también lo contactaron, Barcelona SC y Liga de Quito lo tienen en planes para ficharlo en el 2027. Tiene contrato vigente hasta el 2028 y Alianza no pediría menos de 1 millón de dólares.

Las estadísticas de Erick Castillo en Alianza Lima

Castillo lleva 23 goles y 7 asistencias en 35 partidos, el año pasado jugó 45 partidos más y anotó 12 goles más.

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