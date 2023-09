Ismael Blanco regresó a Ecuador, pero no podrá jugar

El histórico delantero del fútbol ecuatoriano y de Barcelona SC, Ismael Blanco, regresó al país en este año para jugar en el fútbol de ascenso, no obstante, esto no podrá ser.

Ismael Blanco finalmente no va a poder jugar con Atlético Saquisili en el ascenso nacional, puesto que, el equipo del delantero argentino no está regularizado y no pudo entrar en el sorteo.

Ismael Blanco no, pero Jonathan Álvez sí

Ismael Blanco no podrá jugar en el ascenso nacional, pero Jonathan Álvez sí, puesto que, el ‘Loco’ que llega a Naranja Mekánica sí tiene un equipo regularizado y sí entró en el sorteo.

Así quedó el sorteo del Ascenso Nacional

Una de las categorías más difíciles para competir en el fútbol ecuatoriano es la del ascenso nacional. 64 equipos buscarán dos cupos a la Serie B de la LigaPro 2023.