Este jueves 4 de enero de 2024 se informó que el delantero ecuatoriano Joao Rojas podría quedarse sin equipo para esta nueva temporada. El futbolista tricolor ya no cuenta para Monterrey, pero no quiere quedarse a préstamo en ningún otro equipo del campeonato azteca. Las próximas horas serían claves para su futuro.

Joao Rojas, según la información de César Luis Merlo, no quiere jugar en ningún otro equipo mexicano en esta temporada, pese a tener varios clubes interesados en su futuro. Ante esta situación, Monterrey estaría buscando la manera de rescindir los dos años de contrato que le quedan con el ecuatoriano. El extremo tampoco vería la posibilidad de regresar a Ecuador.

Aunque en Ecuador fue uno de los mejores jugadores de Emelec en los últimos meses, y también se lo ha relacionado con Barcelona SC, Joao Rojas tampoco quiere regresar al país en esta temporada. Si el futbolista no acepta alguna oferta en México, ‘Rayados’ rescindiría su contrato y la daría salida a cualquier otro club, puesto que, ya sería ‘Agente Libre’.

En México, Joao Rojas no ha podido demostrar su mejor nivel, debido a que, el extremo ecuatoriano apenas llegó y sufrió una fuerte lesión que lo dejó fuera de competencia durante todo el segundo semestre de 2022. En todo su paso por Monterrey apenas pudo sumar presencia en 29 partidos, donde anotó dos goles y dio dos asistencias.

Con la negativa de jugar en México y en Ecuador, a Joao Rojas no le sobrarían muchas opciones, no obstante, el ecuatoriano está convencido de querer salir de México. Uno de los que se interesó en su posible contratación fue el Mazatlán de Ismael Rescalvo, no obstante, la operación estaría caída.

¿Se equivoca Joao Rojas en no querer seguir en México?

Joao Rojas no quiere jugar en ningún equipo mexicano en esta temporada, no obstante, el ecuatoriano se negaría a seguir el ejemplo de Ángel Mena y de otros, que no brillaron en un primer momento en el equipo que los llevó a ese torneo, pero que posteriormente se han convertido en grandes leyendas del campeonato azteca levantando diferentes títulos. Otro equipo que también habría buscado su fichaje sería Atlas, donde milita Jordy Caicedo.

¿Debe Emelec buscar el fichaje de Joao Rojas?

Aunque Emelec estaría interesado en Joao Rojas para 2024 fue el mismo delantero el que se encargó de descartar dicha posibilidad, puesto que, en una entrevista afirmó que se marcharía a Barcelona SC, que tiene un mejor proyecto y no el ‘desastre’ que propondría el ‘Bombillo’.

¿Dónde jugaría Joao Rojas en este 2024?

Si finalmente Joao Rojas no encuentra acomodo en México se quedaría sin equipo, al ser la voluntad de Monterrey rescindir su contrato. No obstante, el futbolista seguiría militando en el extranjero y su nuevo equipo se confirmaría posterior a la salida de ‘Rayados’. Esta era la primera experiencia internacional para el tricolor, que anteriormente vistió los colores de Aucas y Emelec.