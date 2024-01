Este jueves 4 de enero de 2024 se confirmó que el volante uruguayo, Sebastián Rodríguez, tendría todo encaminado para ser nuevo jugador de Alianza Lima, tras su paso por Peñarol. El volante uruguayo saldría del mítico equipo sudamericano a cambio de una venta, lo cual terminaría beneficiando a Emelec, club en el que estuvo antes de regresar a su país.

Según informó César Luis Merlo, Sebastián Rodríguez sería vendido por Peñarol a Alianza Lima, aunque aún no se ha revelado el monto, el volante ya tendría todo acordado para llegar al fútbol peruano. Emelec sería beneficiado con el 50% del total de la venta del jugador, según informó su presidente a comienzos de año.

José Pileggi reveló que Sebastián Rodríguez le había perdonado a Emelec a finales de 2022 una deuda que casi alcanzaba los USD 400.000, a cambio de irse “libre” del club. El directivo confirmó que la institución llegó a un acuerdo para dejarlo salir a cambio de reservarse el 50% de una posible venta en el futuro, la cual ahora se ha confirmado.

Emelec no recibiría menos de USD 150.000 por Sebastián Rodríguez, según lo estipulado en su contrato. El club al final podría terminar recibiendo un monto por un jugador que se había marchado “libre”. Según la información de Transfermark, el pase del volante tiene un valor de 1.5 millones.

Rodríguez llegó a Peñarol en calidad de “libre” en el pasado 2023, no obstante, el volante saldría del club un año después de su contratación, lo cual no ha dejado de sorprender a propios y extraños. Con el 5 veces campeón de la Copa Libertadores tenía contrato hasta finales de este año con opción a una renovación por una temporada más.

¿Cuánto dinero podría recibir Emelec?

El acuerdo con Sebastián Rodríguez estipula que el 50% de una posible venta le corresponde a Emelec, no obstante, ni Peñarol ni el jugador se han referido a este acuerdo. Al futbolista le quedaba un año de contrato, lo cual, también pudo abaratar la operación para que llegue a Perú y se convierta en el nuevo volante de Alianza Lima. En los próximos días se revelarían los montos oficiales.

¿Fue un buen negocio para Emelec?

Si finalmente el acuerdo es tal y como se ha revelado desde Emelec, el club terminaría obteniendo un beneficio importante por una salida muy cuestionada al ser considerada por muchos como “gratis”. Desde lo económico, el ‘Bombillo’ también recibiría dinero pensando en futuros fichajes, no obstante, desde lo deportivo el club aún no se ha podido recuperar de la perdida que le significó ya no tener a Sebastián Rodríguez.