La directiva de Emelec buscará levantar la sanción FIFA y poder fichar de cara a la siguiente temporada. En caso de que lo logren, los azules buscarían varios refuerzos de renombre para reforzar la plantilla 2025.

Según el periodista Luis Miguel Delgado, Emelec concretará el regreso de tres de sus máximos ídolos, como son Enner Valencia, Ángel Mena y Miller Bolaños. Además sumarán dos nombres más, uno de ellos de LigaPro.

Pese a la polémica, el detonante de la salida de Miller Bolaños fue el entrenador Hernán Torres sin embargo al ya no estar el DT colombiano podría marcar su regreso.

El nuevo extremo que llegaría a Emelec para el próximo año es Aaron Rodríguez. Era figura en Macará y repitió buen nivel en Universidad Católica y ahora podría dar el salto a un grande de LigaPro.

Finalmente, la directiva encabezada por José Pileggi buscará a un nuevo volante 10 para el centro del campo, seguramente también habrá algunas salidas del equipo.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.