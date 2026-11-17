Los jugadores de la Selección de Ecuador que no contaron para Marcelo Gallardo en estos amistosos ante Costa Rica y Bolivia.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se terminó la doble fecha FIFA para la Selección de Ecuador. El resultado es positivo para un Marcelo Gallardo que sumó sus primeras victorias con el equipo nacional, pero también hubo jugadores a los que no tomó en cuenta.

Los 6 jugadores que no jugaron un solo minuto con Ecuador

Marcelo Gallardo priorizó otros nombres y estos jugadores no sumaron un solo minuto con la Selección de Ecuador ante Costa Rica o Bolivia:

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Bryan Ramírez

Martín Tello

Juan Riquelme Angulo

Snayder Porozo

En el caso de los dos arqueros es muy común que no jueguen todos, no obstante, Gallardo también deja un mensaje muy claro en esta fecha FIFA y es que Hernán Galíndez en su arquero titular. Pudo, ante Bolivia, poner otro arquero, pero el DT no mueve a Galíndez.

Ecuador le ganó a Costa Rica y Bolivia. (Foto: Imago)

Por otro lado, con Bryan Ramírez sorprende que otra vez no tenga minutos. El jugador solía ser convocado con Beccacece también, pero tampoco jugaba ahora repite el ciclo con Marcelo Gallardo.

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Gallardo tampoco le dio minutos a Martín Tello, el jugador de Macará venía como una gran figura de la LigaPro, y de seguir a este nivel es muy posible que el DT lo siga llamando. Su debut con la mayor de ‘La Tri’ todavía tendrá que seguir esperando.

¿Juan Riquelme Angulo estaba lesionado?

Una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano en ataque es Juan Riquelme Angulo. El delantero no jugó ni un solo minuto, pero su baja más bien respondería a temas físicos. Gallardo aclaró que el delantero estaba con molestias musculares.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en marzo de 2027 en ese momento se determinará si Gallardo sigue contando con estos jugadores y los vuelve a llamar aunque ahora no les dio minutos.

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