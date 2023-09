A Moisés Caicedo le está costando muchas críticas el error que significó una derrota para el Chelsea en la Premier League, la última de Frank Leboeuf, campeón del mundo y leyenda de los ‘Blues’.

Frank Leboeuf critico la forma en qué está jugando el Chelsea y como sus jugadores más caros están teniendo ‘miedo’ de perder la pelota y de no saber qué hacer en el club.

Moisés Caicedo fue el fichaje más caro en la historia de la Premier League, de ahí que, las críticas lluevan cuando no haga un partido excelente. Leboeuf señaló que el ecuatoriano no sabe qué hacer.

“Yo creo que es una cuestión de confianza para los jugadores del Chelsea pero también de cómo los haces jugar y cómo puedes darlo vuelta para cambiar su mentalidad. No es que no sean buenos jugadores, pero no saben qué hacer”, comentó el 6 veces campeón con Chelsea.