No viajó a jugar con Ecuador, pero ahora brilla en su equipo

En los pasados amistosos de la Selección Ecuador (vs Bolivia y vs Costa Rica) se dio la novedad de que el jugador, Diego ‘Chiqui’ Palacios no se presentó a la convocatoria.

Desde la FEF arremetieron contra el jugador, que se justificó en un problema de logística. Ahora, el ‘Chiqui’ Palacios sigue mostrando un gran nivel con su equipo Los Ángeles FC y levanta dudas sobre un posible llamado a ‘La Tri’.

La gran figura de Los Ángeles FC

En la Leagues Cup, Los Ángeles FC derrotaron al Real Salt Lake con una goleada de 4×0. El equipo de la MLS tuvo en el lateral ecuatoriano, Diego ‘Chiqui’ Palacios a su gran figura.

¿Lo volverán a convocar a la Selección de Ecuador?

Para Diego Palacios era muy difícil ganarse un lugar en el 11 titular de la Selección de Ecuador, al tener a Pervis Estupiñán por delante, sin embargo, asomaba como un buen recambio. No obstante, su ausencia en los últimos partidos limitaría un posible llamado.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

El siguiente partido de la selección de Ecuador será contra Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.