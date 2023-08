39 años y contando. Más vigente que nunca, Paolo Guerrero se encuentra activo y al servicio de Liga de Quito en la LigaPro. Todos saben lo leyenda que es en la Selección de Perú y el fútbol sudamericano en general, por ello, El Tigre Gareca lo utilizaba como ‘9’ de área durante su paso como seleccionador incan.

Sin embargo, una estrella del calibre de Guerrero no debe ser fácil de gestionar. En ese sentido y por medio de una reciente entrevista, Gareca reveló el aspecto más complicado de manejar en el delantero peruano.

A través de una amena charla en la radio La Red de Argentina, el ex seleccionador nacional del Perú lo contó todo sobre ese aspecto del delantero. “Paolo Guerrero siempre quiere jugar, en general a lo largo de su historia no le ha tocado estar en el banco de suplentes; no está acostumbrado a estar desde ese lugar”, aseguró.

El posible once de Liga de Quito vs. Sao Paulo

Liga de Quito regresa a la actividad cuando enfrente a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El once de Luis Zubeldía podría ser: Domínguez; Quintero, Adé, Mina, Quiñónez; Martínez, Piovi; Julio, Ibarra, Alvarado; Guerrero.

¿Cuándo juega Liga de Quito su siguiente partido?

El siguiente partido de Liga de Quito es el día 31 de agosto a las 17h00 contra Sao Paulo por Copa Sudamericana.

¿Dónde ver el partido de Liga de Quito vs. Sao Paulo?

Los partidos de Liga de Quito de LigaPro se pueden ver por Gol TV y Star+, mientras que los de Copa Sudamericana por DSports y Star+

¿Quién es el entrenador de Liga de Quito?

Luis Zubeldía está pasando su segundo ciclo en Liga de Quito tras haber sido vicecampeón en el 2015. Tuvo pasos por Lanús de Argentina y Santos Laguna de México; además en Ecuador estuvo en Barcelona SC.

¿Cuáles son los refuerzos de Liga de Quito?

Liga de Quito hasta ahora ha confirmado la contratación del delantero Paolo Guerrero, el venezolano Jan Hurtado y el volante ex Nacional, Jefferson Valverde.

¿Qué jugadores han salido de Liga de Quito?

De cara a este mercado de fichajes, Liga de Quito se ha desprendido de Jefferson Arce y de Marcos Olmedo. Además, también se suman las ‘bajas’ de Juan Luis Anangonó y la de Ángel González.

Así marcha Liga de Quito en la tabla de posiciones de la LigaPro

Liga de Quito ha disputado tres partidos en esta segunda etapa y se ubica 2do con ocho puntos.