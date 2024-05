Liga de Quito no terminó bien su relación con Luis Zubeldía, tras la salida del DT a finales de 2023. El entrenador se marchó al ya no estar Estaban Paz y en la nueva directiva esto no cayó bien. Asimismo, poco después el estratega demandó al club por valores pendientes de pago.

Este martes 28 de mayo de 2024 previo a la victoria de Liga de Quito sobre Universitario en la Copa Libertadores se confirmó que al equipo ecuatoriano la podría caer una sanción por parte de la FIFA, al tener varios valores adeudados con su histórico entrenador.

La FIFA ya le habría notificado a Liga de Quito que tiene 45 días para pagarle a Luis Zubeldía valores pendientes por sueldo y primas de diciembre, y premios económicos por ser campeón de la LigaPro. El estratega se marchó a mediados de diciembre y dejó de ser entrenador de los ‘Albos’.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, confirmó que puede llegar una sanción por parte de la FIFA. “Tenemos 45 días para cancelar una deuda con el profesor Zubeldía. Él trabajó hasta diciembre, nosotros nos hicimos cargo hace cuatro meses. Tenemos que cubrir cantidades enormes de dinero”, comentó el directivo a los medios de comunicación.

Zubeldía fue campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Desde Liga de Quito no se ha aclarado cuánto hay que pagarle a Luis Zubeldía, sin embargo, esta deuda se une con otras que ya han puesto ex directivos al club que suman más de 2 millones de dólares. En Liga de Quito se maneja con tranquilidad esta situación, aunque ya tienen plazos para pagar si no quieren ser sancionados.

Las estadísticas de Luis Zubeldía como DT de Liga de Quito

Luis Zubeldía tuvo dos etapas al frente de Liga de Quito, sin embargo, fue el 2023 el año más importante y glorioso para el entrenador al frente de los ‘Albos’. En la última temporada dirigió a Liga en 46 partidos, ganando 28 encuentros, empatando 14 y tan solo perdiendo 4.

¿Dónde es DT ahora Luis Zubeldía?

Tras su histórico paso por Liga de Quito, Luis Zubeldía finalmente llegó a Sao Paulo en Brasil, donde ya clasificó al equipo para los octavos de final de la Copa Libertadores. El argentino arregló un contrato hasta finales de la temporada 2025. Su regreso a Ecuador también se puso como posibilidad en varias ocasiones, aunque finalmente quedó descartado.