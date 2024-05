Universitario no logró el objetivo de por lo menos empatar ante Liga de Quito y quedó fuera de todo certamen internacional. Perdiendo así la chance de pelear por un cupo a los Play Offs de la Copa Sudamericana 2024, el técnico Fabián Bustos fue a la conferencia de prensa y se peleó con un periodista.

Llenando la sala con frases de alto calibre, el técnico Fabián Bustos tuvo un altercado con un hombre de prensa. Llenándolo de adjetivos como “manipulador”, el técnico perdió los papeles en lo que debió haber sido una charla sobre fútbol.

Abrumado por el momento, Fabián Bustos arremetió contra el periodista: “Manipulas la situación. Es malintencionado, tienes que decir toda la verdad. Si dices la verdad, que jugamos cuatro o cinco partidos, se ganó o no se ganó, dilo. No hay problema, pero te equivocas. Ahora, ¿sabes todos los memes que me van a hacer a mí por esto?”.

No deteniendo sus palabras ahí, Fabián Bustos continuó discutiendo con el periodista tras la caída ante Liga de Quito: “Si tú te equivocas, no pasa nada. ¿Te van a echar del trabajo? No, porque tienes una capacidad y no te van echar, pero hay que prepararse. Yo también, por eso acabamos de ser campeones, por eso di la vuelta olímpica acá. Te equivocas, ya está”.

Ahora Fabián Bustos debe voltear la página y enfocarse en ganar la Liga 1 de Perú. Si bien consiguió el título del Torneo Apertura 2024 con Universitario, ahora el reto será mayor pues para la segunda parte del campeonato habrán contrataciones y todos darán el máximo por ganar

¿Hasta cuándo tiene contrato Bustos en Universitario?

Fabián Bustos tiene contrato en Universitario hasta diciembre del 2024. Llegando para el año del ‘Centenario’, el técnico argentino tiene la responsabilidad de ganar el título de la Liga 1 de Perú y de ser protagonista de la Copa Libertadores 2024.

¿Cuánto gana Fabián Bustos en Universitario?

Fabián Bustos gana en Universitario 25 mil dólares mensuales, aproximadamente. Firmando por toda la temporada 2024, el técnico argentino se embolsaría 300 mil dólares por todo el año.