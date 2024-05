Federico Valverde puede ser uno de los capitanes de Real Madrid en la próxima temporada. No es una decisión que pasa únicamente por sus deseos, más sí por las normas de una entidad donde los cambios en las filas de Carlo Ancelotti ya se palpan por todo lo alto. El uruguayo se encuentra a un solo hecho de vestir con solo 25 años la cinta de líder de la casa blanca del fútbol. Dentro de poco más de una semana se sabrá todo.

La salida de Toni Kroos es la primera clave de todo. La marcha del alemán no solamente significa perder a uno de los mejores futbolistas del planeta. También a uno de esos capitanes con los que cuenta Real Madrid a la fecha. Recordemos que por el conjunto merengue dicho eslogan no se entrega por valoración de los jugadores o el cuerpo técnico, más sí por el número de años o temporadas que cualquier futbolista ha pasado puertas adentro de la entidad. A Federico Valverde puede que le haya llegado su turno.

Lucas Vázquez tomará el lugar de Toni Kroos en este sentido, pero ¿Dónde entra el uruguayo entonces? Todos los ojos apuntan a Nacho. El primer capitán y canterano del Real Madrid todavía no ha definido un futuro cuyo contrato finaliza por el 30 de junio. En caso de continuar Valverde tendrá que seguir esperando. Si hay divorcio al final de la temporada el charrúa sería uno de los líderes del vestuario junto al lateral derecho, Luka Modric y Dani Carvajal. Fede ya mira uno de sus objetivos.

“Marcelo, Sergio, Karin, hoy por hoy Nacho, Carvajal, Toni, Luka…Hay muchos jugadores que han pasado las mil y una en este club, no solo cosas malas, si no también buenas. Siempre traté de aprender de todos. Para mí nunca habrá un capitán como Sergio Ramos”, analizaba el propio centrocampista uruguayo en una charla con MARCA. La ecuación no depende de Valverde, pero parece simplemente una cuestión de tiempo. Para verano del 2024 o del 2025 será uno de los encargados de vestir la cinta.

La salida de Kroos empieza a abrir la puerta a Valverde como capitán: IMAGO

Pese a tener en claro sus prioridades y modelos en este sentido, Valverde fue tajante a la hora de dejar en claro que quiere escribir su propia historia. Un futuro líder de vestuario asoma en el horizonte: “Cada uno tiene su forma de serlo y son capitanes de primer nivel. No voy a ser igual que ellos, pero me encantaría ser una imagen a esos jóvenes que llegan a este club y para demostrarles lo valioso que es este club”.

Los números de Valverde en Real Madrid

So ya 256 las batallas que acumula el centrocampista uruguayo para Real Madrid. A todos estos se le suman 21 goles, 22 asistencias, 7 títulos locales y un total 4 en el panorama internacional. Hablamos de uno de los primeros exponentes de ese proyecto cargado de jóvenes talentos que ha generado la Casa Blanca desde la salida de Cristiano Ronaldo y que apunta a seguir siendo aspirante a todos los títulos en la próxima década.

Valverde, el heredero de Kroos

No solo hablamos del ídolo de Federico a nivel individual sino igualmente de su principal modelo a seguir dentro de la entidad. A tal punto han congeniado ambos futbolistas que el propio Toni le ha pedido al uruguayo tomar su número de camiseta de cara a la próxima temporada. Salvo un giro inesperado de 180º se espera que este sea el camino a recorrer.