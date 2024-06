Kendry Páez ya tiene un contrato con el Chelsea para cuando cumpla 18 años y llegue a Europa. El volante tricolor es una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano, sin embargo, en los últimos meses las polémicas se han vuelto muy recurrentes en su carrera.

El joven tricolor protagonizó un escándalo en los Estados Unidos con jugadores como Gonzalo Plata y Robert Arboleda. Esta situación le costó la convocatoria a los dos últimos, pero al joven de Independiente del Valle lo llevaron a la Copa América 2024.

Ante estas situaciones, un ex DT de ‘La Tri’, Gustavo Alfaro, le recomendó cambiar muchas cosas: “Kendry todavía tiene que dar el paso, si bien tiene algo acordado con el Chelsea, hasta que no se acomode, no cambie las posturas, no cambie hábitos, no cambie cosas para la exigencia europea... es ahí donde va a definir el alcance que va a tener”, le comentó el entrenador a Diario AS.

Últimamente, la conducta y polémicas de Kendry Páez han trascendido a su ritmo futbolístico. El joven ecuatoriano ha preferido no entrar en estos debates y limitarse a avisar que “él responde en la cancha”. Desde la polémica el pasado mes de marzo, su disciplina ha estado en análisis.

Kendry Páez llegará a Europa en 2025. (Foto: Imago)

El joven volante ecuatoriano firmó un contrato con el Chelsea, y pese a varios rumores, el tricolor no se marchará cedido a algún otro club. Cuando cumpla los 18 años llegará a Europa y oficialmente iniciará su carrera en el viejo continente jugando con el gigante de Londres.

Las estadísticas de Kendry Páez en este 2024

En todo lo que va de temporada, Kendry Páez ha jugado 20 partidos con la camiseta de Independiente del Valle entre todos los torneos. El ecuatoriano ha marcado 5 goles y también ha dado 5 asistencias. Esta Copa América es la primera en toda su carrera.

Las críticas a Kendry Páez de históricos de la Selección de Ecuador

Varios históricos de la Selección de Ecuador han cuestionado que Kendry Páez fuera convocado a la Copa América 2024, cuando también cometió una indisciplina. Jugadores como Carlos Tenorio o Frickson Erazo se han mostrado en contra de su llamado.