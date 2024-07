Miller Bolaños salió de Emelec en la temporada 2023, tras un año muy irregular en el equipo azul. El volante se fue tras un problema de disciplina con el cual quedó apartado del equipo azul, pero ahora revelan otro insólito motivo que hizo enojar al jugador en el curso anterior.

Aunque estuvo lesionado en el comienzo de la segunda etapa en Emelec, Miller Bolaños regresó para partidos puntuales que ayudaron al ‘Bombillo’ a salir de la zona del descenso. Ahora se revela que durante esos encuentros, el volante tuvo un enojo importante con el equipo por un insólito motivo.

Según la información de Eduardo Erazo en De una, después de un partido en Quito, los jugadores de Emelec se subieron a un bus para, según ellos, ir al aeropuerto y regresar a Guayaquil, sin embargo, desde el club les comentaron que no hubo recurso y el regreso iba a ser en ese medio de transporte. Esto molestó a Miller Bolaños, que se bajó, tomó un taxi para regresar por sus propios medios en avión.

En la segunda etapa de 2023, ya cuando Miller Bolaños regresó a jugar con Emelec, el ‘Bombillo’ tuvo 3 partidos en la altura de Quito. Vs El nacional, vs Independiente del Valle y vs Liga de Quito, este fue el último partido del futbolista jugando para Emelec. El incidente se habría dado en cualquiera de estos 3 encuentros.

Miller Bolaños estuvo en Emelec durante la temporada 2023. (Foto: Imago)

Tanto Emelec como el jugador terminaron su relación en muy malos términos, incluso con demandas de por medio. No obstante, desde ambas partes nunca se comunicó oficialmente cuáles fueron los principales motivos para terminar el contrato, que inicialmente era hasta 2024.

Los números de Miller Bolaños jugando para Emelec

En la temporada 2023, donde tuvo algunas lesiones importantes, Miller Bolaños terminó como el mejor jugador de Emelec y el goleador del equipo. El volante apenas jugó 21 partidos, entre todas las competencias, sin embargo, marcó 11 goles y dio 5 asistencias. Actualmente, juega en Guayaquil City.

La difícil situación económica de Emelec

José Pileggi, presidente de Emelec, reveló que la deuda del club ya supera los 20 millones de dólares, y aunque la misma estaría controlada y auditada, no deja de ser preocupante. El club no ha podido fichar en este mercado de transferencias, por una sanción de la FIFA y se espera que la misma se mantenga vigente, pese a la apelación.