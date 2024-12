Emelec no quiere seguir con Leonel Álvarez como entrenador para el 2025 y pese a que no hay un finiquito firmado o algo, el club ya contactó a otro entrenador para que reemplace al técnico colombiano. Este jueves se conoce la respuesta del candidato contactado.

Según Joselo Sánchez, Emelec contactó a Ever Hugo Almeida tras el gran año realizado con Mushuc Runa. El paraguayo sin embargo, con algo de sorpresa, rechazó la oferta para quedarse en el club ambateño.

Antes de poder contratar un nuevo entrenador, Emelec deberá llegar a un acuerdo para finalizar el contrato con Álvarez, que tiene vigencia por seis meses más. La cifra de la recisión es de 600 mil dólares, suma impagable por la actualidad del equipo.

Leonel Álvarez debe también analizar su futuro y en caso de salir tiene ofertas del Águilas Doradas y el Atlético Bucaramanga de Colombia, donde es reconocido por su trayectoria.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Los jugadores que también quieren dejar Emelec para el 2025

La lista completa de futbolistas que dejarían Emelec son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González.

