La Selección de Ecuador dará a conocer su lista de convocados para la fecha de octubre, pero desde ya el entrenador Sebastián Beccacece confirmó que habrá descartes en relación a la doble jornada pasada. Cinco futbolistas no cumplieron las expectativas y no estarán tomados en cuenta.

Los jóvenes elementos Nilson Angulo y Patrickson Delgado no serán tomados en cuenta nuevamente y quedarían excluidos. Fue el tercer portero para darle rodaje pero ahora Gilmar Napa no sería el elemento joven en el arco.

El defensor ecuatoriano Christian Ramírez fue baja por lesión, aunque trabajó con normalidad en su club, y ahora no estaría convocado nuevamente para la defensa. Beccace buscará a otro lateral para ser recambio de los titulares.

Finalmente, el quinto marginado será Janner Corozo, el extremo de Barcelona SC no tuvo muchos minutos y está vez dejaría su lugar para otro seleccionado. Los partidos serán contra Paraguay y Uruguay.

Janner Corozo Selección Ecuador.

La próxima fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias regresarán en octubre con los siguientes partidos:

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Paraguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Uruguay vs. Perú

¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de las Eliminatorias Conmebol?