En su momento fue una de las figuras de la selección de Ecuador, fue clave en las Eliminatorias pasadas y hoy se sigue esperando mucho de él, sin embargo Gonzalo Plata no ha podido ser el aporte desde hace ya varios partidos. Uno de los históricos del combinado nacional dio su punto de vista.

“Gonzalo Plata es crack, tiene un talento que todos conocemos, pero lo de Gonzalo ya es un tema de indisciplina de comportamiento”, empezó Carlos Tenorio en charlas con Federación Postera.

“Yo no sé con quiénes se está juntando, el tema no es la rentabilidad económica, no dejan de ser unos niños. Los agentes deben cuidar de esa parte, ¿cómo sabemos que se están cuidando?”, dijo Tenorio.

Gonzalo Plata no pudo hacer la diferencia ni contra Argentina de titular ni contra Uruguay. También generó críticas su traspaso al Al Sadd de Arabia Saudita a su corta edad.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

El próximo partido de la Selección de Ecuador será dentro de un mes, cuando se enfrente a Bolivia por la tercera fecha de las Eliminatorias el 12 de octubre de 2023.

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Argentina en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas. ‘La Tri’ acabó perdiendo 1×0 en su visita a Buenos Aires con gol de Lionel Messi.

¿Dónde ver a la selección de Ecuador?

El partido de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos – Canadá y México 2026 se verá por El Canal del Fútbol.

¿Quién es el entrenador de la selección de Ecuador?

El entrenador de la selección de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador de Qatar en la Copa del Mundo pasada.