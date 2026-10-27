Ponen a Edinson Cavani en un grande de LigaPro tras fracasar en Boca Juniors

Edinson Cavani podría seguir su carrera profesional en uno de los grandes de LigaPro para ek 2927, pese a que lleva meses sin jugar.

Edinson Cavani dejó Boca Juniors hace unos meses y, lejos de pensar en el retiro, el delantero uruguayo podría tener un nuevo destino en el exterior. A sus 39 años, el uruguayo estaría en el radar de un grande de LigaPro.

Según información difundida por radios capitalinas, Liga de Quito podría convertirse en el próximo equipo de Edinson Cavani. La posibilidad generó reacciones divididas entre los aficionados, mientras algunos destacan la jerarquía del uruguayo, otros recuerdan su irregular etapa en Boca Juniors.

Cavani rescindió su contrato con Boca Juniors en julio de 2026, por lo que acumula aproximadamente cuatro meses sin actividad. Durante el primer semestre del año sufrió una lesión de espalda que lo alejó de las canchas y complicó su continuidad.

Durante su etapa en el gigante argentino, el delantero disputó 81 partidos en cuatro años y anotó 28 goles, pero 20 de ellos fue en un solo año. Su rendimiento estuvo lejos de las expectativas que generó y se fue sin ganar un solo campeonato.

Liga de Quito busca alternativas para reforzar su ataque y encontrar un reemplazo para Deyverson, por quien pagaron 75 mil dólares al año. En ese contexto, la experiencia internacional de Cavani y su trayectoria con la selección uruguaya es lo único que apelarían en su fichaje.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Edinson Cavani – convocado a la Selección de Uruguay hasta el 2022.

En resumen