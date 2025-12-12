Pasó por la Selección Argentina, River y Real Madrid, lo suspendió la FIFA y no dudó: “Yo jugaba mejor que Cavani y Haaland”

Juan Esnáider vuelve a la vida en el fútbol de élite. Aquel delantero que fuese suspendido por FIFA a inicios de la década de los 90 por agresión al árbitro belga Guy Goethals, se abre con Josep Pedrerol sobre su carrera y presente. El ex River Plate, Real Madrid y miembro de la Selección Argentina, no duda que estuvo mejor en su prime que Erling Haaland o Edinson Cavani.

“Era mejor que Diego Costa, que Morata y que Cavani. Era más goleador que yo pero yo jugaba mejor…No era mejor que Falcao o Ibrahimovic. Siento que pelearía con Luis Suárez…No mejor que Lewandowski o Benzema, que es un crack. ¿Haaland? Yo jugaba mejor, pero el hace 200.000 goles más que yo, lo comprarían con eso…¿Kylian? Soy distinto a Mbappé, no se si es el mejor del mundo pero es muy bueno”, confesaba Esnáider. Recordemos que hablamos de una de las grandes promesas del fútbol argentino en la década de los años 90.

Pero también de un hombre ligado al fútbol español en todos los sentidos. Esnáider defendió la camiseta de tanto Real Madrid como Atlético de Madrid en cuanto a la capital española se refiere e igualmente el de conjuntos como Real Zaragoza, Real Murcia o Espanyol de Barcelona hasta que marca el final de su carrera en el año 2005. Ferrocarril oeste, Porto, Juventus, Ajaccio de Francia y Newell´s Old Boys, el resto de sus camisetas.

Seguramente el mejor de sus rendimientos se vio de la mano de un Real Zaragoza donde en dos ciclos distintos ganaría la Copa del Rey. La más recordada pasa por la de la primavera del año 2001 y cuando con los maños en Sevilla consiguió un título absolutamente trascendental para un proyecto que se imponía a Celta de Vigo en la final. Por La Romareda se le sigue recordando de manera más que cariñosa.

Su paso por la Casa Blanca del fútbol llegó en dos contextos más que diferentes. En 1992 se consolidaba una plantilla que poco a poco daba brotes verdes de lo que terminaría ocurriendo a finales de siglo. Diferente fue el panorama entre 1995 y 1996, donde para muchos se vivió una de las peores temporadas en cuanto a puntos se refiere de la historia reciente del conjunto merengue. Esnáider afirma que no tiene nada que enviarle a los Haaland o Cavani.

