¿Cavani a Liga de Quito? Los últimos detalles del supuesto interés de LDU por el goleador

Edinson Cavani no juega desde el mes de febrero, pero vuelve a aparecer en el radar de Liga de Quito.

Liga de Quito se ha caracterizado por importantes fichajes en las últimas temporadas, grandes nombres han vestido los colores del ‘Rey de Copas’ y ahora suena otro como es Edinson Cavani. El ex goleador de Boca Juniors estaría en el radar del club.

De acuerdo a la revelación de María José Flores, Cavani entró en el radar de Liga de Quito, es relacionado con el club para un posible fichaje, pero dicha contratación ahora mismo está lejos de concretarse. El uruguayo no juega un partido desde el mes de febrero.

Por lo cual, Primicias también adelanta que ahora mismo no hay ninguna negociación confirmada entre Cavani y Liga de Quito. Por lo cual, el delantero uruguayo está lejos de llegar al club ecuatoriano, que ya piensa en la temporada 2027.

Es un fuerte rumor de mercado, pero de momento no hay nada en firme entre Cavani y Liga de Quito. El club sí está en el mercado buscando un nuevo delantero, puesto que, según las últimas informaciones, Deyverson se marcharía del club.

Cavani suena de nuevo para llegar a Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas se darían novedades sobre el futuro de Cavani y un posible fichaje por Liga de Quito. En Ecuador solo equipos como Independiente del Valle y LDU, equipos fuertes económicamente y que juegan torneos internacionales con regularidad, podrían hacer realidad este fichaje.

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¿Cuál era el sueldo de Cavani en Boca Juniors?

Un tema a tomar en cuenta en este interés es que cuando jugaba para Boca Juniors, Cavani tenía un salario cercano a los 2.8 millones por año. Ahora mismo, para Liga de Quito es totalmente imposible cubrir esa meta salarial. Por lo cual, para que el jugador llegue debe sacrificar dinero.

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