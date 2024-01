Barcelona SC está teniendo un conflictivo mercado de fichajes para la temporada 2024. Los amarillos aún no tienen a su directiva inscrita, pero ya confirmaron a jugadores como Aníbal Chalá y Alex Rangel como sus nuevo jugadores. Ambas contrataciones muy polémicas y con posibles problemas para los amarillos.

En el caso de Aníbal Chalá ya es conocido que Emelec demandaría por la salida del jugador. No obstante, ahora también se suma un problema con el fichaje del defensa ecuatoriano, Alex Rangel. El ‘Ídolo’ lo anunció como su nueva contratación, pero en su ex equipo, Técnico Universitario advierten que el futbolista mantienen contrato vigente.

En sus redes sociales, Técnico Universitario publicó un comunicado oficial sobre el fichaje de Alex Rangel y la posibilidad de tirarlo ‘abajo’ en este mercado de transferencias. “Alex Rangel mantiene vinculo contractual con nuestra institución, mediante un contrato profesional vigente“, dicta la misiva del ‘Rodillo Rojo’.

Desde Barcelona SC no existe una respuesta oficial ante esta situación, el club amarillo ya hizo una rueda de prensa para presentar a Aníbal Chalá como su nuevo jugador, no obstante, en el caso de Alex Rangel aún no hay un acto programado también por su participación en el pre olímpico. El central ecuatoriano fue uno de los mejores defensores de todo el campeonato ecuatoriano.

Alex Rangel disputará el pre olímpico con la Selección de Ecuador para buscar un lugar Paris 2024. El joven central de 21 años también venía siendo uno de los ‘sparrings’ fijos para Félix Sánchez en el primer equipo de ‘La Tri’, de ahí que, su fichaje también estaba siendo buscado por varios equipos de la primera categoría de la LigaPro.

¿Se cae el fichaje de Álex Rangel para Barcelona SC?

Barcelona SC ya hizo el anuncio oficial en redes sociales y pese a la postura de Técnico Universitario, se espera que los clubes alcancen un acuerdo para que el central ecuatoriano pueda jugar en el club del astillero en este 2024. No obstante, se suma otro problema para el ‘Ídolo’ que no puede arrancar con normalidad su pretemporada.

¿Barcelona SC buscará otro central para 2024?

Aunque el fichaje de Alex Rangel se esté enfrentando a una adversidad, en Barcelona SC estarían convencidos de su llegada, pero no sería el único para esta temporada en la LigaPro. El ‘Ídolo’ estaría trabajando en la llegada de otro defensor para que compita en el puesto con ‘Paco’ Rodríguez y Luca Sosa. En los próximos días se podría dar un importante anuncio.